PSG : Après le Classique, un nouveau phénomène français se paie l’OM

Après la star du cinéma Natalie Portman, qui a affiché publiquement son attachement pour le PSG, un nouveau phénomène du sport français s’est payé la tête de l’OM, humilié lors du Classique de dimanche soir.

Arthur Fils enflamme Paris : un message clair pour le PSG et une pique pour l’OM

Hier soir avait lieu la cérémonie du Ballon d’Or. Présente à cette soirée, Natalie Portman a remis le Ballon d’Or féminin à Aitana Bonmati. Interrogée sur son club préféré, l’actrice américaine a répondu le PSG. Alors que Rodri décrochait le prestigieux trophée, Natalie Portman, invitée à remettre le Ballon d’Or féminin, a révélé être une supportrice du PSG.

« Nous vivons à Paris et nous allons souvent voir jouer le club », a confié l’actrice américaine. Mais ce n’est pas tout. Sur les courts de Bercy, Arthur Fils a apporté une touche supplémentaire d’excitation aux supporters du PSG. La nouvelle pépite du tennis français, Arthur Fils, a ajouté une touche de piment à sa victoire face à Marin Cilic au premier tour du tournoi de Paris-Bercy.

✍️ "3-0. Ici c'est Paris" ❤️💙



Connu pour son amour du PSG, le jeune joueur n’a pas pu résister à l’envie de célébrer la récente victoire du club de la capitale face à son rival marseillais. Immédiatement après son succès face à Marin Cilic, Fils a signé sur la caméra avec un message clair : « 3-0. Ici, c’est Paris. » Une référence directe au score du Classique qui n’a pas manqué de faire réagir les fans, tant du côté parisien que marseillais.

Ces déclarations illustrent parfaitement la passion qui entoure le Paris Saint-Germain, tant à l’échelle internationale qu’au sein même de la capitale. Mais ce genre de célébration, bien que très appréciée par les supporters du PSG, peut aussi raviver les tensions entre les deux clubs.

Certains observateurs estiment qu’il est important de garder un certain esprit sportif, même dans le feu de la compétition. Quoi qu’il en soit, cette petite phrase d’Arthur Fils a déjà fait le tour des réseaux sociaux et montre une fois de plus l’engouement du public pour les jeunes talents du tennis français.