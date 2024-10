Insolite : Une star mondiale déclare sa flamme au PSG !

Lors de la prestigieuse de la 68e cérémonie du Ballon d’Or lundi soir à Paris, une star mondiale a profité de l’occasion pour déclarer sa flamme au PSG. Explications.

Natalie Portman, une nouvelle fan pour le PSG !

Présente à la 68e cérémonie du Ballon d’Or le lundi soir, l’actrice hollywoodienne Natalie Portman a fait une déclaration d’amour au Paris Saint-Germain. Régulièrement aperçue au Parc des Princes depuis le rachat du club par le Qatar, la star de Léon et Black Swan a avoué son admiration pour les Rouge et Bleu.

« c’est un peu difficile à dire, car il y a tellement de joueurs et d’équipes extraordinaires ici, mais nous vivons à Paris et nous allons donc souvent voir jouer le PSG. Je suis une grande fan de football, surtout du football féminin. Je suis très heureuse d’être ici, je les trouve toutes vraiment formidables. Bien sûr, j’aime les joueuses américaines. Il y a vraiment de très bonnes joueuses, mais il y a de très grandes joueuses dans le monde entier. »

Passionnée de football depuis toujours, notamment du football féminin qu’elle a remis lors de la cérémonie, Natalie Portman apporte une nouvelle fois la preuve de son attachement à la capitale et à son club de cœur. Son influence en tant que personnalité internationale pourrait contribuer à renforcer l’image du PSG à l’étranger.

L’actrice de 43 ans, qui avait déjà assisté à la victoire du club de Nasser Al-Khelaïfi contre Nantes en décembre dernier, semble avoir trouvé une nouvelle passion : le football français. Cette passion la pousse à s’investir pleinement dans le développement de ce sport. En effet, Natalie Portman est également propriétaire de la franchise américaine Angel City, un club féminin de football aux États-Unis.

Son engagement pour le ballon rond s’est d’ailleurs concrétisé sur scène lorsqu’elle a remis le Ballon d’Or à Aitana Bonmati, la joueuse du FC Barcelone. La capitale française tient une place particulière dans le cœur de Natalie Portman. C’est d’ailleurs sur le tournage du film « Black Swan » qu’elle a rencontré son ex-mari, le danseur Benjamin Millepied.

Depuis, elle a noué des liens forts avec la ville et ses habitants, et le football en est devenu un élément essentiel. La présence de Natalie Portman à la cérémonie du Ballon d’Or est une nouvelle preuve de l’attrait grandissant du football féminin. En s’associant à des personnalités aussi influentes, ce sport gagne en visibilité et en légitimité.