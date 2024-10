Ludovic Blas : Entre le FC Nantes et le Stade Rennais, un cœur partagé

Ludovic Blas dispute cette saison sa dixième campagne de Ligue 1 à l’âge de 26 ans. Passé du FC Nantes au Stade Rennais en 2023, le milieu de terrain n’oublie pas d’où il vient.

Stade Rennais : Ludovic Blas, un départ du FC Nantes au goût de trahison

Le joueur de 26 ans a vécu sans doute les meilleurs moments de sa carrière au FC Nantes. Un passage chez les canaris notamment marqué par la Coupe de France remportée en 2019. Dans une interview accordée à So Foot, Ludovic Blas revient sur son parcours, marqué par un passage inoubliable au FC Nantes et un transfert controversé vers le Stade Rennais.

« À Nantes, j’ai appris à me connaître en tant que joueur et en tant qu’homme », confie le milieu de terrain. Le club nantais lui a offert l’opportunité de s’exprimer sur le terrain et de grandir en tant que footballeur. Et s’il y a bien un souvenir dont il s’en rappellera toujours, c’est cette Coupe de France 2019. « Gagner la Coupe de France avec Nantes, c’était inoubliable », se souvient Ludovic Blas.

Un départ difficile sous fond de polémiques

Son départ pour le Stade Rennais a suscité une vive émotion chez les supporters nantais. Plus d’un an après, Ludovic Blas comprend les réactions et clarifie. « Je comprends leur réaction. Pour eux, c’était une trahison. Mais ce n’était jamais contre eux. C’était simplement un choix de carrière », explique Blas. Il reconnaît que quitter Nantes a été une décision difficile, mais nécessaire pour poursuivre sa progression.

À Rennes, Ludovic Blas s’est rapidement intégré et a montré toute l’étendue de son talent. Il explique que ce nouveau défi lui permet de se challenger et de découvrir de nouvelles facettes de son jeu. « À un certain moment, il faut prendre des risques. Pour moi, signer à Rennes, c’était un moyen de me challenger davantage, de voir ce dont j’étais capable dans un nouvel environnement », a-t-il confié.

Un attachement indéfectible à Nantes

Malgré son départ, Ludovic Blas garde une affection particulière pour le FC Nantes. « Si c’était à refaire, je signerais encore une fois à Nantes. Ce club m’a permis de grandir, de m’épanouir. C’est une partie de moi », affirme-t-il. Le passage de Blas au FC Nantes lui a laissé de précieuses leçons.

Il a appris l’importance de la persévérance, de la solidarité et du travail d’équipe. « Le foot, c’est ma passion, mon plaisir. Peu importe où je joue, cet amour pour le jeu reste intact. Et Nantes, ça, je ne pourrai jamais l’oublier. Les couleurs des Canaris resteront toujours en moi. »