Mercato PSG : Le Paris SG exige ce montant pour Randal Kolo Muani !

Le départ de Randal Kolo Muani du PSG au mercato d’hiver se précise. L’attaquant français n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et aurait décidé de quitter Paris SG dans les prochains mois.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani sur le départ du Paris SG cet hiver

Randal Kolo Muani est en grande difficulté depuis son arrivée au PSG et est poussé vers la sortie en raison de ses performances moins convaincantes. Titulaire à seulement 9 reprises sur 49 matchs disputés toutes compétitions confondues, l’attaquant français a vu son temps de jeu se réduire considérablement cette saison.

Après le départ de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani souhaitait obtenir un bon temps de jeu pour s’imposer au sein de l’équipe parisienne. Pourtant, Luis Enrique a préféré d’autres joueurs à la pointe de l’attaque.

Encore non utilisé par Luis Enrique lors du Clasico contre l’Olympique de Marseille ce week-end, Randal Kolo Muani aurait pris la décision de quitter le club cet hiver pour trouver un nouveau point de chute et s’imposer, selon L’Équipe. Le PSG ne s’opposerait pas à son départ si un club lui formulait une offre alléchante.

La source indique que les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent pas brader l’international tricolore. Ils exigeraient entre 40 et 50 millions d’euros pour céder leur pépite. Il pourrait alors être difficile pour certains prétendants comme la Juventus et le Borussia Dortmund de répondre aux exigences financières des dirigeants parisiens et de s’attacher les services de Randal Kolo Muani.