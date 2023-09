Moins d'une semaine après avoir rejoint les rangs du Paris Saint-Germain (PSG), l'attaquant Randal Kolo Muani a tenu à partager ses premières impressions avec les médias de son nouveau club. L'international français s'est exprimé avec passion et détermination, affirmant qu'il était prêt à tout donner pour l'emblématique maillot parisien.

PSG : Kolo Muani se met déjà les supporters parisiens dans la poche

La dernière recrue du PSG, Randal Kolo Muani, dont l'officialisation s'est faite à la dernière minute du mercato, a pris la parole pour la première fois depuis son arrivée. Actuellement en préparation avec l'équipe de France à Clairefontaine en vue des prochains matchs contre l'Irlande et l'Allemagne, Randal Kolo Muani a partagé ses impressions sur son nouveau chapitre parisien sur le site officiel du PSG.

Originaire de Bondy, en banlieue parisienne, comme une certaine star du PSG, Kylian Mbappé, Kolo Muani a expliqué : "C'est ma ville, donc je voulais tout faire pour venir ici. Ça fait toujours plaisir de revenir aux sources et d'essayer d'aller le plus loin possible avec le club qu'on aime." Le jeune attaquant a également exprimé sa satisfaction de rejoindre un club qu'il soutenait depuis son enfance et a salué le projet en cours sous la houlette de l'entraîneur parisien.

Interrogé sur ses objectifs avec le PSG, Kolo Muani a évoqué la quête de "énormément de trophées", sans spécifiquement mentionner la Ligue des champions. Il a souligné sa détermination à tout donner sur le terrain, affirmant : "Je suis quelqu'un qui se donne à fond sur le terrain. Donc je serai prêt à̀ mourir pour ce maillot."

Enfin, le nouvel attaquant du PSG a également évoqué les retrouvailles avec plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France, soulignant que cela pourrait être un atout pour son adaptation rapide. Alors qu'il se prépare pour sa 10e sélection en Bleu, Kolo Muani devra patienter jusqu'au 15 septembre pour revêtir le maillot parisien lors du match contre l'OGC Nice. Le PSG peut-il compter sur Kolo Muani comme une nouvelle arme fatale ? Les fans sont impatients de le découvrir.