L’ASSE retrouve des forces, le RC Strasbourg décimé avant sa venue à Saint-Etienne

Les nouvelles sont mauvaises pour le RC Strasbourg, adversaire de l’ASSE lors de la 10ème journée de Ligue 1. Six joueurs du RCSA sont d’ores et déjà absents pour le déplacement à Saint-Étienne, samedi (21h).

L’ASSE face à un défi de taille : le RC Strasbourg, une équipe diminuée mais redoutable

L’ASSE voit enfin quelques lueurs à l’infirmerie. Yvann Maçon a repris l’entraînement collectif et se rapproche d’un retour en Ligue 1. Ibrahima Wadji, absent depuis plusieurs semaines, a également rejoint le groupe stéphanois, mais poursuit un travail individuel. Pierre Cornud est, quant à lui, en reprise adaptée. En revanche, Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Ben Old restent à l’écart.

Côté strasbourgeois, la situation est plus alarmante. Six joueurs sont forcés de déclarer forfait pour le déplacement à Geoffroy-Guichard. Ce sont : Yoni Gomis, Jérémy Sabas, Emmanuel Emegha, Thomas Delaine, Moïse Sahi et Alaa Bellaarouch, d’après Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Malgré ces nombreuses absences contre l’ASSE, le Racing Club Strasbourg Alsace, qui possède la troisième meilleure attaque de Ligue 1, reste une équipe dangereuse. Le retour de Caleb Wiley et Milos Lukovic pourrait cependant apporter un souffle nouveau à l’effectif alsacien.