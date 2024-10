Le mercato du Toulouse FC pour cet hiver s’annonce très mouvementé pour Zakaria Aboukhlal. Ailier droit marocain de 24 ans, talentueux et expérimenté, il vient de réaliser de belles performances lors de ses dernières rencontres en Ligue 1, suscitant ainsi l’intérêt de Wolverhampton FC en Premier League.

Une période difficile due aux blessures, et un retour en force de Zakaria Aboukhlal

Arrivé au mercato du Toulouse FC en 2022, Zakaria Aboukhlal a connu une première saison remarquable, avec un bilan impressionnant de 45 matchs toutes compétitions confondues, 15 buts et 5 passes décisives. Cependant, quelques mois plus tard, il traverse une période très compliquée en raison d’une blessure au genou, nécessitant une opération. Le Lion de l’Atlas a passé une grande partie de la campagne 2023-2024 à l’infirmerie à cause de cette blessure, ce qui lui a valu des critiques acerbes de la part des fans, qui réclamaient son départ. De retour de blessure, Zakaria Aboukhlal a perdu sa place de titulaire mais continue de bénéficier de la confiance de son entraîneur Carles Martinez Novell.

Ce dernier l’a soutenu contre vents et marées, affirmant : « C’est l’un des joueurs qui crée le plus d’occasions, qui aide le plus, c’est un finisseur. Il est là, il se bat sur chaque action. Oui, il faut réussir à concrétiser. Mais, comme je le dis toujours, si on génère des occasions, le reste suivra. Zak est un battant, un compétiteur. Nous avons besoin de cet état d’esprit. Et ça, c’est Zak. » Quelques matchs plus tard, le natif de Rotterdam a repris du poil de la bête, inscrivant 3 buts lors de ses trois derniers matchs en Ligue 1, dont un doublé contre Montpellier HSC.

Mercato Toulouse FC : Wolverhampton FC vise Zakaria Aboukhlal 3

Mercato Toulouse FC : potentiel transfert en Premier League, un tournant pour Aboukhlal ?

Selon les informations d’Africafoot, les récentes performances de Zakaria Aboukhlal ont séduit les recruteurs de Wolverhampton FC. Les Loups, actuellement en difficulté en Premier League (19e, en zone de relégation avec seulement 2 points), cherchent à renforcer plusieurs postes. Dans le couloir droit de l’attaque, Zakaria Aboukhlal figure parmi les joueurs ciblés par le manager Gary O’Neil. En raison des absences prolongées d’Enso Gonzalez, Sasa Kalajdzic et Hee Chan Hwang, le club souhaite miser sur le Marocain de 24 ans. Un prêt de six mois, débutant cet hiver, avec option d’achat, est envisagé par Wolverhampton. Des discussions sont déjà en cours, mais il reste à savoir si Carles Martinez Novell sera prêt à se séparer de son protégé au prochain mercato du Toulouse FC.