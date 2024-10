Le week-end dernier, le Toulouse FC a renoué avec la victoire (3-0) face au Montpellier HSC grâce à des buts remarquables de Zakaria Aboukhlal et Joshua King. Lors d’une interview, Carles Martinez Novell a félicité ses deux attaquants pour leur excellente performance.

Carles Martinez Novell satisfait des progrès de Zakaria Aboukhlal

Dans les bons comme dans les moments difficiles, Carles Martinez Novell a toujours soutenu Zakaria Aboukhlal. Alors que le joueur traversait une période délicate en début de saison, l’entraîneur lui a accordé sa confiance et du temps de jeu, le défendant contre les critiques. Progressivement, l’ailier droit marocain a retrouvé son niveau et réalise de belles performances avec le Toulouse FC. Ce qui réjouit le technicien espagnol de 40 ans, qui n’a pas caché sa satisfaction de voir son joueur reprendre confiance.

« Nous sommes très heureux pour lui. Il y a quelques jours, nous évoquions en conférence de presse le cas de Guillaume Restes, qui a également enchaîné cet été. Pour Zak, c’est pareil. Après sa lourde blessure, il voulait revenir rapidement et il a beaucoup travaillé. Dans le football, il faut savoir prendre des décisions et les assumer. Aujourd’hui, il s’améliore à chaque match. Nous espérons que cela va continuer », a commenté Carles Martinez Novell.

Toulouse FC : Carles Martinez Novell félicite Zakaria Aboukhlal et Joshua King 3

Joshua King, un attaquant en harmonie avec l’équipe, selon Carles Martinez Novell

Lors de cette victoire convaincante contre le Montpellier HSC, Joshua King a formé un duo parfait avec Zakaria Aboukhlal. À la 27e minute, l’attaquant norvégien de 32 ans a marqué le troisième but des Toulousains sur une passe décisive de l’ailier marocain. Carles Martinez Novell s’est montré élogieux : « Son but était magnifique, et il a réalisé de très bons mouvements. Il s’est bien entendu avec Zakaria et Yann. Nous avons des joueurs qui commencent à bien se connaître. Je le félicite, mais je félicite aussi toute l’équipe. C’était une performance collective, et nous avons également réussi à garder notre cage inviolée », a-t-il conclu.