PSG vs RC Lens : Will Still confirme plusieurs forfaits et annonce un retour

Les voyants du RC Lens sont au rouge avant le déplacement PSG vs RC Lens. L’entraîneur lensois, Will Still, devra composer sans certains cadres pour la rencontre face au PSG.

PSG vs RC Lens : Pluie de forfaits avant le Paris SG

À quelques jours du déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG, le technicien du RC Lens a fait le point sur ses hommes disponibles pour cette affiche. En conférence de presse ce jeudi 31 octobre 2024, Will Still a confirmé plusieurs forfaits et a annoncé un retour.

Jimmy Cabot (genou), Ruben Aguilar (épaule) et Martin Satriano (genou) vont rater ce choc PSG vs RC Lens. Ils ont été rejoints par Ismaël Ganiou (ischio), Wesley Saïd (quadriceps) et Angelo Fulgini. Autre coup dur avant cette rencontre face au PSG, Will Still devra composer sans son défenseur argentin Facundo Medina, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

En revanche, le RC Lens enregistre le retour de Hervé Koffi. Après plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure à la hanche, il fait enfin son retour à la compétition. « Wesley Saïd va manquer entre 4 et 6 semaines de compétition. De leur côté, Angelo Fulgini a une gêne, Hervé Koffi est de retour mais Andy Diouf et Frankowski sont incertains », a annoncé Will Still.

Malgré ces absences, Will Still mobilise ses hommes pour ramener un bon résultat lors de ce matche PSG vs RC Lens. « On va tenter de les embêter au Parc, il y a un goût de revanche par rapport à la semaine dernière. Après le derby, on a eu du mal à digérer… On doit être plus tueur, plus méchant dans les phases où on est bon pour se rendre le match plus facile. Il faut redoubler d’efforts. Il y aurait plus de maîtrise sur ce qu’on veut faire sur l’ensemble du match », a déclaré l’ancien coach du Stade de Reims.