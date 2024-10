RC Lens vs PSG : Vers une défaite inévitable du Racing Club de Lens ?

Le RC Lens pourrait concéder une deuxième défaite consécutive en Ligue 1 face au PSG. Les Parisiens sont favoris. Explication !

Le RC Lens pourra-t-il surprendre le PSG ?

Le PSG accueillera le RC Lens au Parc des Princes samedi prochain pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Cette rencontre est importante pour les deux formations. Le Paris SG veut creuser son avance en tête du classement, et le Racing Club de Lens cherche à rebondir après la défaite face au LOSC, son premier revers de la saison en Ligue 1.

Ce déplacement à Paris s’annonce difficile pour les Sang et Or, car plusieurs joueurs vont manquer cette affiche. Hervé Koffi (blessure à la hanche), Jimmy Cabot (genou), Ruben Aguilar (épaule) et Martin Satriano (genou) vont rater ce choc. Ils ont été rejoints par Ismaël Ganiou (ischio) et Wesley Saïd (quadriceps). Autre coup dur avant cette rencontre face au PSG, Will Still devra composer sans son défenseur argentin Facundo Medina. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

De son côté, le PSG peut compter sur tous ses cadres habituels. Seuls les blessés de longue date Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Gonçalo Ramos seront absents. Luis Enrique pourra s’appuyer sur Donnarumma, Hakimi, Vitinha, João Neves, Dembélé, Barcola ou encore Asensio.

Le RC Lens est 5e au classement avec 14 points tandis que le PSG est leader du championnat avec 23 points en 9 journées. Le PSG joue à domicile et est très solide au Parc des Princes. Le RC Lens manque d’armes offensives et trouve difficilement le chemin des filets.

Après leur victoire face à l’Olympique de Marseille, les hommes de Luis Enrique vont aborder cette rencontre en toute confiance et pourraient facilement glaner les trois points face à une équipe lensoise qui galère en attaque.