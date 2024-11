ASSE : Olivier Dall’Oglio envoie un message fort à un cadre en difficulté

Olivier Dall’Oglio est sur la sellette et de jour en jour menacé à la tête de l’ASSE. S’il y a un joueur qui symbolise actuellement les contre-performances des Verts, c’est bien Yunis Abdelhamid. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’est pas prêt de lâcher son défenseur central.

ASSE : Yunis Abdelhamid, un capitaine sous pression

Depuis quelques matchs, Yunis Abdelhamid est la cible des critiques. Les sifflets du public et les résultats décevants de l’équipe ont mis à mal la confiance du défenseur. Olivier Dall’Oglio n’hésite d’ailleurs pas à se passer du Marocain, envoyé quelques fois au banc de touche. En conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE n’est pas épargné par les nombreuses questions sur son défenseur central.

Olivier Dall’Oglio a reconnu que cette situation était difficile à vivre pour Yunis Abdelhamid : « C’est sûr que c’est difficile. C’est difficile pour Yunis bien-sûr. Il est perturbé par la situation, je reste persuadé qu’on ne l’a pas mis dans les meilleures conditions, ça c’est clair. C’est un leader, il a voulu faire pratiquement tout, s’occuper de tout. Ça fait beaucoup de choses pour lui et ça s’est traduit par des prestations moyennes sur le terrain », a-t-il déclaré.

Olivier Dall’Oglio ne lâche pas Yunis Abdelhamid

Malgré les difficultés, l’entraîneur stéphanois continue de faire confiance à son capitaine. Il a également souligné les qualités de leader d’Abdelhamid et son importance au sein du groupe. « Je sais que Yunis, qu’il soit sur le terrain ou en dehors, ça ne triche pas, c’est sérieux, c’est très professionnel et ça amène du monde avec. Aujourd’hui, on sait que dans une équipe inexpérimentée, on a besoin de ce genre de profil de joueurs avec un fort caractère. Bien-sûr il est touché par la situation mais il est loin d’être abattu et ça c’est intéressant. C’est à l’image du groupe, on est frustrés mais on n’a pas le choix que d’avancer « , a expliqué Olivier Dall’Oglio.

L’importance de se recentrer sur l’essentiel

Olivier Dall’Oglio a toutefois exhorté son capitaine à se recentrer sur l’essentiel : « Certainement qu’il doit se recentrer sur le sportif. Il y avait des choses à faire dans l’équipe en termes de management, de leadership, il le sent et le ressent. Mais c’est vrai qu’il faut d’abord qu’il se recentre sur le terrain parce qu’on aura encore besoin de lui, ça c’est sûr. »

Le coach stéphanois a également tenu à s’adresser aux supporters : « Si on écoute les sifflets, qui ne sont que quelques sifflets, il faut faire la part des choses là-dessus, et dans ces sifflets il y a beaucoup de suiveurs, ils ne savent pas trop pourquoi ils sifflent, on n’avance pas ». Ce sont là des mots forts qui devraient faire du bien à Yunis et aux Verts, au moment de recevoir le RC Strasbourg samedi.