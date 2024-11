Malaise à l’OM : Jean-Pierre Papin lâche ses vérités !

Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve de l’OM, révèle les dessous des tensions internes à l’Olympique de Marseille depuis quelques jours. Il dénonce notamment les ingérences d’Ali Zarrak dans ses prérogatives et affirme avoir été victime de menaces.

OM : Jean-Pierre Papin en froid avec Ali Zarrak

La tension monte d’un cran entre l’OM et Jean-Pierre Papin. Dans une interview accordée à La Provence, l’entraîneur marseillais a levé le voile sur le conflit qui l’oppose à l’un de ses collègues, Ali Zarrak, bras droit de Mehdi Benatia.

« Le problème n’est qu’une histoire d’hommes. Ça ne va pas plus loin. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants. C’est inacceptable. Je peux accepter beaucoup de choses et je l’ai fait, j’ai essayé d’arrondir les angles, de trouver une solution, mais rien ne se passe depuis le début de la saison. J’ai eu des discussions avec cette personne, je pensais que ça irait mieux, mais ce n’est pas le cas. À un moment, ça clashe. J’ai toujours appliqué les consignes, la personne qui dit le contraire ment », a expliqué Jean-Pierre Papin.

L’ancienne gloire du football marseillais et français indique en effet qu’Ali Zarrak chercherait à s’immiscer dans ses prérogatives en imposant certaines décisions.

« Le problème, c’est que tout est cloisonné. La Pro 1 ne peut pas venir en Pro 2 sans passer par cette personne, et moi je ne peux pas aller voir la Pro 1 sans passer par lui. Excusez-moi, mais je ne dois avoir besoin de personne pour aller voir un entraîneur. Je n’ai pas à demander la permission à cette personne pour aller voir Roberto De Zerbi. En temps normal, je l’appelle, je lui demande de le voir et ça s’arrête là. Et bien aujourd’hui, ce n’est pas le cas », a-t-il poursuivi.

Jean-Pierre Papin a également révélé avoir été victime de menaces. Des individus à moto l’auraient intimidé à son domicile, une situation qu’il lie, sans certitude, aux tensions internes au club. « Un lien avec la situation actuelle ? Je ne sais pas, je ne me permettrais pas de le dire ni de le penser. Je n’en sais rien. Mettez-vous à ma place, quand je lis que je ne respecte pas les demandes du club et que je vis ce que je suis entrain de vivre, c’est compliqué », a déclaré l’ancien international français.