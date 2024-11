Une grande nouvelle tombe au PSG avant la réception du RC Lens

À la veille de la réception du RC Lens, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1, le PSG a reçu une grande nouvelle pour l’un des éléments de Luis Enrique.

PSG : Gonçalo Ramos reprend l’entraînement, un pas de plus vers son retour

Bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain. La veille de la réception du RC Lens au Parc des Princes, le groupe de Luis Enrique s’est entraîné ce vendredi matin au Campus PSG. La principale information de cette séance est le retour à l’entraînement de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais, blessé depuis le début de saison, a effectué une séance individuelle.

Le reste du groupe était également présent, à l’exception de Lucas Hernandez qui poursuit son protocole de reprise. Presnel Kimpembe, quant à lui, a participé à l’échauffement collectif et semblait en pleine forme. Le PSG, qui reste sur une victoire convaincante face à l’OM, aura à cœur de confirmer cette dynamique positive.

Bien qu’il ait travaillé à part du groupe pour le moment, l’avant-centre de 23 ans a pu effectuer des courses et reprendre le ballon. Ces premiers pas sont encourageants et laissent entrevoir un retour imminent du joueur dans le groupe professionnel de Luis Enrique.

Son absence avait été remarquée lors des derniers matches du PSG, et son retour devrait apporter un nouveau souffle à l’attaque des Rouge et Bleu. Le retour de Gonçalo Ramos est une excellente nouvelle pour le club de la capitale, qui pourra ainsi compter sur un effectif quasiment au complet.

Le point médical du Paris SG

Lors de l’ultime entraînement de la semaine précédant ce match, le PSG a, comme à son habitude, fait un point sur la situation médicale de ses joueurs. Si l’infirmerie parisienne commence à se vider progressivement, plusieurs cadres sont toujours à l’écart. Presnel Kimpembe, après deux opérations au tendon d’Achille et plus d’un an d’absence des terrains, effectue un retour progressif en s’entraînant désormais avec le groupe.

Gonçalo Ramos, blessé et opéré à la cheville en début de saison, poursuit quant à lui sa rééducation. C’est Lucas Hernandez qui semble le plus éloigné des terrains. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, le défenseur français suit un protocole de reprise, comme l’indique le club dans son dernier bulletin médical.