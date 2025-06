Mercato Barça : Poussé vers la sortie, il refuse de partir !

Le mercato estival bat son plein au FC Barcelone, avec plusieurs dossiers en cours. Concernant les départs, Marc-André ter Stegen est poussé vers la sortie depuis quelques jours, mais le gardien de but allemand refuse de partir. Il est prêt à tout pour rester.

Mercato FC Barcelone : Marc-André ter Stegen s’oppose à son départ !

« Personne n’est venu me parler, donc je ne sais pas quelle est la situation. Personnellement, je ne suis pas inquiet. Je sais que l’année prochaine, je serai au Barça, et celui qui rejoindra l’équipe devra faire face à la concurrence », a expliqué Marc-André ter Stegen après la demi-finale contre le Portugal, en Ligue des Nations. Le portier du FC Barcelone est revenu de blessure vers la fin de la saison et croit en ses capacités à s’imposer.

Il est serein et ne compte rejoindre aucun autre club cet été. En interne, le FC Barcelone s’active pour lui trouver une porte de sortie. Hansi Flick a clairement affiché son intention de se séparer de ter Stegen, car il fait confiance à Wojciech Szczęsny et à la prochaine recrue, Joan Garcia. D’après Mundo Deportivo, cette nouvelle hiérarchie au Barça n’effraie pas le portier allemand de 33 ans. En effet, il est prêt à travailler pour rivaliser avec ses coéquipiers, comme il l’a déjà fait par le passé face à Claudio Bravo, puis Jasper Cillessen et Neto.

Galatasaray rejeté sans appel !

Ces derniers jours, des sources espagnoles et turques ont révélé l’intérêt de Galatasaray pour Marc-André ter Stegen. Le club stambouliote est attiré par l’expérience du joueur pour renforcer son arrière-garde avant la Ligue des Champions 2025-2026. Mais, d’après le média espagnol précité, le natif de Mönchengladbach n’est pas intéressé par cette destination.

Marc-André ter Stegen n’est même pas ouvert aux discussions, car il ne souhaite jouer que pour le FC Barcelone. De son côté, le club ne compte pas le forcer à partir, mais ne lui garantit pas non plus du temps de jeu la saison prochaine.

❗️ Ter Stegen mantiene su postura



🔵🔴 Solo piensa en el Barça a pesar de la llegada de Joan Garcia



❌ Desde su entorno se niega ningún acuerdo con el Galatasaray ni negociación con otro club



✍️ @martinezferran https://t.co/fsYoweuJde— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 16, 2025

