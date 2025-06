Mercato : Le PSG accélère la signature d’une star mondiale !

Pour ce mercato d’été, le PSG pourrait, depuis les États-Unis où il réside pour la Coupe du Monde des Clubs, boucler la signature une star mondiale. Ce dossier chaud de Luis Campos pourrait connaître un sérieux coup d’accélérateur dans les jours à venir.

Mercato : Réunion décisive entre le PSG et un international italien

Gianluigi Donnarumma, à 1 an de la fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, n’a fait l’objet d’aucun communiqué relatif à la prolongation de son contrat. Cette situation qui résume une trop grande hésitation de la direction sportive du PSG a attisé l’intérêt d’un bon nombre de clubs de football européens de premier rang. Mais dans les faits, Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite pas un départ de son italien recruté au Milan AC, selon Sky Italia, ce qui va faire bouger les lignes sur le dossier dans les prochains jours.

Pour avancer sur ce dossier mercato du club parisien, une rencontre est programmée entre Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et l’agent de Donnarumma, Enzo Raiola, du côté de Los Angeles. Les hommes de Luis Enrique séjournent en effet dans la deuxième ville des États-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs. Et à entendre le journaliste Nicolò Schira, cette réunion décisive sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma serait attendue pour cette semaine. On connaît les points d’achoppement, l’Italien réclamerait un salaire de 13 millions d’euros par saison pour signer un nouveau contrat avec Paris.

À voir Coup de tonnerre à l’OM : ça se complique pour Bennacer !

Lisez aussi : Mercato : Gianluigi Donnarumma s’en va, le PSG fixe son prix

Le Paris SG se dispose à rémunérer son gardien de but 8M€/an, plus 2 millions d’euros de bonus en lien avec son temps de jeu. Cela fait un total de 10 millions d’euros. En échange, le PSG souhaite une prolongation jusqu’en juin 2029. Bien que pour le moment les deux parties campent sur leur position, leur souhait commun de continuer à travailler ensemble ne souffrirait d’aucun doute.

Donnarumma veut poursuivre l’aventure au Paris SG

Notons que le transfert de Gianluigi Donnarumma de Milan vers le Paris SG s’était fait sans paiement d’indemnité de transfert. La raison est que le gardien italien était en fin de contrat dans son pays où il ne souhaitait plus poursuivre sa carrière. C’est de cette situation qu’a profité le PSG pour se l’offrir, en revanche contre un salaire imposant pour un portier. En plus de l’aspect financier, le club de la capitale a fait gagner au gardien son premier titre en Ligue des champions en plus d’avoir apporté de la stabilité à sa carrière. 🚨 Excl. – Expected a meeting this week between #PSG and Gigio #Donnarumma’s agent (Enzo Raiola) to discuss the contract extension. The goalkeeper asks a new salary around €13M/year. #transfers #Paris— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2025

Donnarumma a cependant donné un indice non négligeable sur l’issue des négociations avec la direction parisienne. Après le match victorieux de l’Italie sur la Moldavie (2-0), lundi passé, le natif de Castellammare di Stabia a fait savoir qu’il n’avait aucune crainte sur la possibilité de trouver un accord avec le PSG.

Lisez aussi : Coup de tonnerre: Gianluigi Donnarumma refuse l’offre du PSG

À voir Mercato PSG : Bournemouth complique les choses pour Zabarnyi

« Ma priorité est de rester au PSG, je pense qu’il n’y aura pas de problèmes dans les négociations », a notamment indiqué Donnarumma au micro de Sky Italia. Manchester United, tout comme le Bayern Munich, et même le Real Madrid et Manchester City rodent autour du portier du PSG. Le champion de France lui boucler ce dossier durant le séjour américain de ses joueurs.