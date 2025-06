Mercato : Une star du Real Madrid signe au PSG jusqu’en 2028

En attendant de nommer le successeur de Fabrice Abriel, le PSG féminin avance sur son mercato estival. Une star du Real Madrid aurait ainsi signé en faveur du club de Nasser Al-Khelaïfi pour les trois prochaines saisons.

Mercato : Olga Carmona s’engage avec le PSG !

Après quatre années passées sous le maillot du Real Madrid, Olga Carmona, dont le contrat expire le 30 juin prochain, a choisi de ne pas prolonger son aventure au sein de la Maison-Blanche. Il y a quelques semaines, les Merengues ont officiellement annoncé le départ de leur capitaine pour cet été.

« Le Real Madrid tient à lui exprimer sa gratitude et son affection pour tout ce qu’elle a apporté à notre club et pour avoir toujours incarné les valeurs du Real Madrid. Elle restera donc dans le coeur des Madridistas comme l’une des figures les plus emblématiques de notre histoire », a indiqué le club de Florentino Pérez dans son communiqué. ✨©️ #GraciasOlga ©️✨ pic.twitter.com/E7OUPTLyrr— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) May 20, 2025

À 24 ans, l’internationale espagnole s’apprête ainsi à écrire une nouvelle page de sa carrière sous les couleurs du PSG. En effet, le compte Twitter Collectif IRP, très bien renseigné sur l’équipe féminine du Paris SG, assure que Carmona a déjà signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2028, en faveur de l’écurie francilienne. Avec 186 rencontres et 28 buts, l’internationale espagnole est à ce jour la joueuse qui a disputé le plus de matches avec le club.

Cependant, elle quitte la Casa Blanca sans avoir remporté le moindre trophée. Défenseure moderne, capable d’évoluer haut sur son côté, Olga Carmona est une joueuse complète : rapide, intelligente dans ses courses, solide défensivement, mais aussi très adroite face au but. Elle a notamment inscrit le but décisif en finale de Coupe du Monde contre l’Angleterre, offrant à l’Espagne son premier sacre mondial.