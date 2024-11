Mercato Montpellier HSC : Nikola Maksimović rejoint le MHSC

Sans club depuis la fin de son contrat avec Hatayspor SK en Turquie, Nikola Maksimović débarque en France sous les couleurs du Montpellier HSC. Le défenseur central serbe de 32 ans a rejoint le club montpelliérain avec un contrat dont la durée reste confidentielle.

Nikola Maksimović, nouveau pilier de la défense montpelliéraine

Fort de ses expériences en Europe, notamment en Serbie, en Italie et en Turquie, Nikola Maksimović arrive pour renforcer la défense du Montpellier HSC. Jean-Louis Gasset, qui doit gérer une équipe affaiblie sur le plan défensif, estime que l’arrivée de Maksimović apportera de la solidité à son effectif. Le club a officialisé l’arrivée de l’international serbe par le biais d’un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Lors de la présentation officielle, Laurent Nicollin, président du MHSC, a expliqué ce choix stratégique : « Vu la situation, ça fait plaisir de recruter un défenseur central. J’espère qu’il sera qualifié et qu’il pourra jouer dès dimanche au Havre pour nous apporter toute son expérience et sa grinta. »

Nikola Maksimović exprime sa joie de rejoindre Montpellier HSC

À 32 ans, Nikola Maksimović se dit « ravi de signer ici, dans ce grand club, et très heureux de retrouver une équipe après mon passage en Turquie. » Le défenseur central a aussi mentionné Petar Škuletić, son ami et ancien joueur du MHSC, qui lui a parlé en termes élogieux de l’équipe. Maksimović a partagé ses objectifs : « Ayant passé 10 ans en Italie, j’ai une solide connaissance de la tactique. Avec mon expérience, j’espère pouvoir aider l’équipe à surmonter cette période difficile. J’ai également hâte de rencontrer les supporters. Nous aurons besoin de leur soutien, particulièrement dans ces moments compliqués. C’est ensemble, unis, que nous réussirons à nous en sortir. » Il pourrait faire ses débuts ce dimanche contre le Havre AC.