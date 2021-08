OM Mercato : Maksimovic, sa réponse foudroyante à Longoria

Publié par Timothée Jean le 13 août 2021 à 00:26

En fin de contrat à Naples, Nikola Maksimovic est annoncé sur liste des joueurs ciblés par l’ OM. Approché par un média napolitain, le défenseur serbe a fait le point sur sa situation actuelle.

OM Mercato : Maksimovic a reçu deux offres en provenance de France

Pablo Longoria est très actif sur le marché des transferts. Le président de l’Olympique de Marseille a déjà bouclé l’arrivée de huit recrues majeures afin de renforcer l’effectif olympien et ce n’est pas encore terminé. La direction marseillaise pourrait attirer un nouveau défenseur en cas de départ de Duje Caleta-Car, très apprécié en Premier League.

C’est dans cette perspective que Gianluca Di Marzio révélait récemment un intérêt de l' OM pour Nikola Maksimovic. Le défenseur serbe n’a toujours pas prolongé son contrat, qui a expiré en juin dernier avec Naples. Le club marseillais souhaiterait alors profiter de sa situation contractuelle pour le recruter gratuitement cet été.

Dans un long entretien accordé à Napoli Magazine, le principal intéressé s'est exprimé sur ce dossier et a avoué avoir reçu deux belles offres de clubs français, sans pour autant dévoiler leur identité. « Il y a eu 4 offres, 2 de France, une de Turquie et une du Qatar », a-t-il déclaré.

Nikola Maksimovic a fait son choix

Mais Nikola Maksimovic a déjà tranché pour la suite de sa carrière, il n’a pas l’intention de quitter le championnat italien où il se sent bien. « Je ne me vois pas loin de l’Italie et Naples est prioritaire. J’y retournerais en courant, je m’y sens chez moi . La ville m’a accueilli avec ma famille, nous nous sommes fait des amis qui resteront forts pour la vie. Mes enfants sont des Napolitains et réussissent bien dans les écoles qu’ils fréquentent », a-t-il ajouté.

Le défenseur serbe se dit donc ouvert à l’idée de prolonger à Naples où il évolue depuis 2016. « Pour ma part, si Naples le veut, je suis prêt à me rendre disponible pour trouver un accord et continuer ensemble », a confié Nikola Maksimovic, qui aimerait « travailler avec Luciano Spalletti », le nouvel entraineur de Napoli qui a succédé à Gennaro Gattuso. Marseille devrait donc faire une croix sur cette piste défensive.