Mercato PSG : La Juventus tourne le dos à Milan Škriniar

Alors que Milan Škriniar envisageait de rejoindre la Juventus lors du prochain mercato hivernal, une nouvelle information vient bouleverser ce dossier. Les Bianconeri auraient décidé de se tourner vers une autre piste pour renforcer leur défense.

Mercato PSG : La Juventus lâche Milan Škriniar

En manque de temps de jeu au PSG, l’international slovaque Milan Škriniar aurait pris la décision de quitter le Paris SG lors du prochain mercato hivernal pour relever de nouveaux défis ailleurs. Depuis quelques semaines, certains médias évoquent un retour de l’ancien joueur de l’Inter Milan en Italie.

La Juventus Turin suit de près sa situation et se serait positionnée pour s’attacher ses services afin de combler l’absence de Bremer, gravement blessé. Les dirigeants italiens envisageraient un prêt de Milan Škriniar en prenant en charge une partie de son salaire.

Daniele Longo, journaliste de Calcio Mercato, a révélé récemment que l’international slovaque a indiqué à plusieurs reprises à son agent qu’il veut rejoindre la Juventus. Mais une nouvelle information tombe. La Vieille Dame flaire une nouvelle piste pour renforcer sa ligne défensive.

Tuttosport fait le point sur ce dossier et indique que Milan Škriniar n’est plus la priorité de la Juventus. Les dirigeants italiens auraient jeté leur dévolu sur Radu Drăgușin. L’international roumain est en pleine forme à Tottenham et livre de belles performances en Premier League. Cette saison, il a déjà disputé 6 rencontres toutes compétitions confondues avec les Spurs.