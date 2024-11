LOSC : Coups durs pour Bruno Genesio après le choc face à Lyon

Les blessures s’accumulent du côté du LOSC. Après le match nul contre Lyon, trois joueurs sont incertains pour la prochaine rencontre de Ligue des Champions contre la Juventus.

LOSC : Mauvaise nouvelle après le choc face à Lyon

Le LOSC a été tenu en échec (1-1) par l’Olympique Lyonnais ce vendredi en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Outre ce résultat moins satisfaisant, les Dogues ont perdu encore certains joueurs. Angel Gomes, Osame Sahraoui et Thomas Meunier ont été touchés lors de cette rencontre et leur état de santé suscite des inquiétudes à quelques jours de la réception de la Juventus Turin en Ligue des Champions.

À la fin de la rencontre, le technicien du LOSC, Bruno Genesio, a donné des nouvelles de ses joueurs. Angel Gomes a ressenti des douleurs au mollet alors qu’Osame Sahraoui souffre d’une douleur à la cheville après deux coups, un au genou et un à la cheville. Quant à Thomas Meunier, il souffre d’une douleur à l’adducteur et devra faire des examens complémentaires. Il est incertain pour la rencontre face à la Juventus.

« Pour Thomas Meunier, c’est une douleur à l’adducteur. On va attendre des examens pour en savoir plus. C’est d’ores et déjà très compliqué pour mardi », a expliqué Bruno Genesio.

Ces trois joueurs pourraient s’ajouter aux joueurs déjà à l’infirmerie. Le défenseur néerlandais Mitchel Bakker souffre d’une lésion musculaire qui va l’éloigner des terrains plusieurs semaines. Tiago Santos, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs, sera absent pendant plusieurs mois. Ethan Mbappé, Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb, Rafael Fernandes et Rémy Cabella ne sont pas encore disponibles pour retrouver les terrains.