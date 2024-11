Mercato OM : Valentin Carboni sur le départ, deux jeunes talents dans le viseur

Avec la blessure de Valentin Carboni, le mercato OM sera encore animé en janvier prochain avec des objectifs clairs pour le milieu de terrain. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont déjà identifié deux profils pour le remplacer.

Valentin Carboni : Un prêt à l’OM qui tourne court

Il était l’une des bonnes pioches du mercato estival de l’OM. Malheureusement, l’aventure de Valentin Carboni dans la cité phocéenne s’est arrêtée plus tôt que prévu. Le prêt de l’international argentin à l’Olympique de Marseille n’a pas donné les résultats escomptés.

Le milieu de terrain, qui a débuté la saison un peu tard en raison de quelques pépins physiques, avait commencé par prendre ses marques quand tout s’est effondré autour de lui. Touché en sélection, l’OM a annoncé que Valentin Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche.

Une grave blessure qui a mis un terme à sa saison et par ricochet à son prêt chez les Marseillais. Le club phocéen ne devrait donc pas lever l’option d’achat et discute avec l’Inter Milan pour rompre le prêt du joueur de 19 ans.

Amine Harit sur le départ, deux pistes à l’étude

En plus du forfait de Carboni, Amine Harit, qui a été l’un des hommes forts de l’OM depuis le début de la saison, pourrait quitter le club lors du prochain mercato d’hiver. Son profil plaît à plusieurs clubs européens et l’OM pourrait profiter de cette opportunité pour réaliser une plus-value sur le joueur, qui ne fait pas l’unanimité au club.

Pour remplacer Valentin Carboni et potentiellement Amine Harit, l’OM aurait identifié deux pistes. L’une d’elles mènerait à Mario Stroeykens. Le jeune Belge, qui évolue actuellement au Standard de Liège, est suivi de près par les recruteurs marseillais. Son profil technique et sa polyvalence intéressent Pablo Longoria.

Amine Zouhzouh est le deuxième profil pisté. Le Marocain, qui évolue au FAR Rabat, est une valeur sûre du championnat marocain. Son jeune âge et son potentiel de progression en font un joueur très intéressant. Les dirigeants marseillais privilégient des joueurs jeunes, talentueux et à fort potentiel de progression. Ces recrutements s’inscrivent dans la politique sportive mise en place par Pablo Longoria.