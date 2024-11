Stade de Reims : Yehvann Diouf exprime sa frustration après la défaite contre le Toulouse FC

Ce dimanche après-midi, le Stade de Reims a été surpris par le Toulouse FC, qui s’est imposé grâce à un but décisif de Zakaria Aboukhlal. Lors de la conférence de presse d’après-match, le gardien Yehvann Diouf a partagé sa déception et sa frustration suite à ce revers.

Yehvann Diouf quitte Toulouse avec amertume

Cette défaite contre le Toulouse FC marque la troisième consécutive pour le Stade de Reims en Ligue 1. Yehvann Diouf ne cache pas sa frustration, d’autant plus que ce match représentait une opportunité de relancer le club. « On ressort de ce match avec beaucoup de frustration, forcément. On ne fait pas une mauvaise partie, avec beaucoup de bonnes choses malgré tout à retenir. Mais repartir avec ce but encaissé en fin de match et 0 point, c’est frustrant », a déclaré le gardien de but de 24 ans.Malgré l’échec, le natif de Montreuil-sous-Bois assume sa part de responsabilité : « Je manque de réussite sur le but. Je sors pour empêcher l’attaquant de prendre son temps afin de m’ajuster. J’essaie de couvrir au maximum l’angle, mais malheureusement, la balle frappe mon épaule… Peut-être que si je ne la touche pas, Cédric aurait pu la sortir », a-t-il admis.

Des difficultés persistantes, mais un espoir intact

Yehvann Diouf reconnaît que le Stade de Reims traverse une période compliquée, ce qui freine ses ambitions en Ligue 1. Toutefois, il reste confiant quant à la capacité de l’équipe à rebondir, soulignant que la concentration reste un aspect à améliorer. « On sait qu’on est dans une période difficile, où tout semble aller de travers. On va travailler toute la semaine pour s’en sortir. Peut-être qu’il y a un manque de concentration, en début et en fin de match. Mais si ce n’est que ça, ce n’est pas compliqué à régler. »