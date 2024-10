De retour de blessure au TFC et critiqué pour un début de saison en demi-teinte, Zakaria Aboukhlal renaît progressivement. Ce dimanche, l’ailier droit marocain de 24 ans a signé un doublé décisif, offrant la victoire aux Toulousains face au Montpellier HSC.

TFC : Zakaria Aboukhlal se réjouit de la victoire du Toulouse FC

Renforcé par la confiance de son entraîneur Carles Martinez Novell, qui l’a titularisé dans le onze du TFC, Zakaria Aboukhlal s’est montré déterminant lors des trois derniers matchs de Ligue 1. Ses performances ont été marquées par des actions dangereuses, et il a inscrit trois buts avec le Toulouse FC, témoignant de sa détermination et de son envie de faire mieux. Dans une interview pour DAZN, le « Lion de l’Atlas » a exprimé sa satisfaction pour cette victoire attendue : « On savait que c’était un match très important. On devait le gagner. On a bien parlé entre nous après Angers, et ça s’est bien passé », a expliqué Aboukhlal.

Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal savoure son doublé lors de Montpellier HSC-TFC 3

Après une série de défaites décevantes du Toulouse FC, Carles Martinez Novell avait haussé le ton pour motiver ses joueurs, remettant en question leur état d’esprit. Le technicien espagnol de 40 ans du TFC avait promis redresser la situation, ce que Zakaria Aboukhlal a confirmé. « Ce qui a changé entre ce match et celui d’Angers, c’est l’état d’esprit et le caractère ! Tout le monde était prêt à gagner ce match », a-t-il confié. Enfin, Zakaria Aboukhlal a exprimé sa satisfaction pour son doublé : « C’est un bon match pour moi, j’ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Je reviens de blessure et je me sens de mieux en mieux. Ces deux buts vont faire du bien au moral. »