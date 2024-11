ASSE : Derby contre l’OL, c’est déjà la veillée d’arme à Saint-Etienne

Fort de sa victoire face au RC Strasbourg (2-0), l’ASSE n’a pas tardé à se projeter sur le choc tant attendu face à l’Olympique Lyonnais. Ce derby crucial est prévu à Lyon dimanche.

L’ASSE vise une deuxième victoire pour se relancer dans la course au maintien

L’ASSE a regagné confiance grâce à sa victoire convaincante (2-0) face au RC Strasbourg, samedi dernier à Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois abordent désormais avec optimisme le difficile déplacement à Lyon pour le derby tant attendu.

L’objectif est clair : enchaîner une deuxième victoire pour se relancer dans la course au maintien avant la trêve internationale. Les joueurs, interrogés en zone mixte, ont affiché une détermination sans faille et une grande concentration en vue de ce choc entre l’OL et l’ASSE.

Derby OL-ASSE : Nadé et Mouton sont prêts à relever le défi

Pour Olivier Dall’Oglio, cette victoire contre Strasbourg a été salutaire : « C’est la meilleure préparation pour un derby ». Malheureusement, les Verts devront se passer du soutien de leurs supporters, interdits de déplacement au Groupama Stadium.

Mickaël Nadé, auteur du premier but, a souligné l’importance de cette victoire pour le moral de l’équipe : « Ça nous donne beaucoup de confiance pour aller à Lyon. On est prêts à relever ce défi ». Le défenseur, formé à l’ASSE, a également adressé un message fort à ses coéquipiers : « C’est un match à part, il faut être prêt mentalement. On va tout donner pour nos supporters ».

Louis Mouton, autre produit de la formation stéphanoise, est lui aussi impatient de disputer son premier derby : « C’est un match énorme et spécial, un match à 100 points. Toute l’équipe donnera 200%, voire 500% si possible. On va se battre jusqu’au bout ».