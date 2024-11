ASSE : Dall’Oglio tient la formule pour relancer l’AS Saint-Etienne

L’ASSE a renoué avec la victoire, portée par un solide duo défensif (Dylan Batubinsika – Mickaël Nadé) et le retour d’Yvann Maçon, contre le RC Strasbourg.

L’ASSE renaît de ses cendres : le duo Batubinsika – Nadé sauve les Verts

L’ASSE a su rebondir après une série de contreperformances. Grâce à une défense solide et un coaching judicieux d’Olivier Dall’Oglio, les Verts ont enregistré une précieuse victoire sur le RC Strasbourg (2-0), samedi.

Le duo central composé de Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé s’est révélé être une véritable muraille. Leur complémentarité est indéniable et les statistiques parlent d’elles-mêmes : l’ASSE a remporté 7 points sur 9 possibles lorsque le Congolais et le Franco-Ivoirien étaient alignés d’entrée. Ilsont signé un nul contre le FC Nantes (2-2), pusi deux voctoires face à l’AJ Auxerre (3-1) et évidemment face au RCSA.

En comparaison, Yunis Abdelhamid, bien que capitaine, n’a pas montré la même efficacité lorsqu’il était associé à l’un ou l’autre des deux autres défenseurs centraux. Les Verts ont ainsi connu une série de six défaites avec l’international marocain dans le onze de départ.

Yvann Maçon, un précieux renfort pour Saint-Etienne

Le retour d’Yvann Maçon sur le côté droit a également apporté un plus indéniable à l’équipe. Le latéral droit a renforcé un secteur qui commençait à montrer des signes de faiblesse.

Le coaching d’Olivier Dall’Oglio s’est avéré payant. En titularisant sans hésitation Yvann Maçon à son retour de blessure, l’entraîneur stéphanois a eu le nez creux.