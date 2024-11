LOSC vs Juventus : Lille tremble avant le choc en Ligue des Champions

Le technicien du LOSC, Bruno Genesio, enregistre de nombreuses blessures avant la rencontre face à la Juventus. Le choc s’annonce difficile pour les Dogues.

LOSC : Pluie d’absences avant la Juventus

Le LOSC reçoit la Juventus de Turin mardi soir pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les deux équipes visent une victoire pour se distancer car elles ont chacune 6 points. Et les voyants du LOSC sont au rouge avant cette rencontre. Le technicien lillois, Bruno Genesio, devra composer sans plusieurs cadres de son effectif.

Le jeune défenseur français Ousmane Touré sera forfait pour cette rencontre en raison d’une blessure. Selon les informations de L’Équipe, il souffre d’une lésion à la cuisse. C’est un coup dur pour les Dogues qui sont déjà privés de plusieurs joueurs en défense.

Thomas Meunier a été touché lors de la rencontre entre le LOSC et l’Olympique Lyonnais le week-end dernier et souffre d’une douleur à l’adducteur. « Pour Thomas Meunier, c’est une douleur à l’adducteur. On va attendre des examens pour en savoir plus. C’est d’ores et déjà très compliqué pour mardi », a expliqué Bruno Genesio après la rencontre.

Angel Gomes et Osame Sahraoui sont aussi incertains pour la réception de la Juventus. L’Anglais a ressenti des douleurs au mollet alors que le Marocain souffre d’une douleur à la cheville après deux coups, un au genou et un à la cheville.

Cette série de blessures s’ajoute à une liste déjà longue. Le défenseur néerlandais Mitchel Bakker souffre d’une lésion musculaire qui va l’éloigner des terrains plusieurs semaines. Tiago Santos, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs, sera absent pendant plusieurs mois. Ethan Mbappé, Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb, Rafael Fernandes et Rémy Cabella ne sont pas encore aptes pour retrouver les terrains.