Mercato RC Lens : Deux cadors anglais accélèrent pour Abdukodir Khusanov

Le défenseur ouzbek du RC Lens, Abdukodir Khusanov, ne cesse de monter en puissance et attire les regards des plus grands clubs européens en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov va-t-il quitter le Racing club de Lens cet hiver ?

Depuis le début de la saison, Abdukodir Khusanov s’est imposé comme un élément incontournable de la défense lensoise. Ses prestations solides et régulières ont séduit le staff technique et les supporters du RC Lens. Malgré le retour de Kevin Danso, l’international ouzbek a conservé sa place de titulaire.

Depuis quelques semaines, certains médias révèlent que des formations de Premier League suivent de près la situation d’Abdukodir Khusanov. La Voix du Nord a fait le point sur ce dossier et a révélé les deux clubs anglais qui se positionnent pour recruter l’international ouzbek. Il s’agit de Chelsea et Tottenham.

Chelsea FC serait particulièrement intéressé par le profil d’Abdukodir Khusanov pour renforcer sa défense. Les Blues seraient prêts à faire une offre alléchante pour s’attacher les services du jeune défenseur. Tottenham serait également sur les rangs, prêt à entrer dans la danse. Les deux clubs auraient envoyé des émissaires au RC Lens pour sonder le terrain.

Une valeur marchande en augmentation

La forte concurrence pour la signature d’Abdukodir Khusanov fait grimper sa valeur marchande. Si Transfermarkt l’évalue actuellement à environ 5 millions d’euros, d’autres sources évoquent un montant bien supérieur, pouvant atteindre les 10 millions d’euros. Un joli coup financier en perspective pour le RC Lens, qui avait déboursé seulement 100 000 euros pour le recruter l’été dernier.