PSG vs RC Lens : Abdukodir Khusanov a-t-il déçu le Paris SG ?

Annoncé sur les tablettes du PSG en vue du prochain mercato hivernal, Abdukodir Khusanov n’a pas réussi à convaincre les recruteurs parisiens lors de la rencontre entre le PSG et le RC Lens.

RC Lens : Abdukodir Khusanov expulsé face au PSG

Le RC Lens a concédé une nouvelle défaite (1-0) face au PSG samedi dernier au Parc des Princes pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Cette rencontre était importante pour les deux formations, notamment pour Abdukodir Khusanov. Le jeune défenseur ouzbek, suivi de près par le champion de France en titre, envisageait de saisir cette occasion pour convaincre définitivement les recruteurs parisiens.

En effet, Abdukodir Khusanov suscite l’intérêt du Paris SG depuis quelques semaines après ses belles performances avec le RC cette saison. Le champion de France en titre suit le joueur et pourrait passer à l’offensive lors du prochain mercato hivernal. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos, aurait jeté son dévolu sur Abdukodir Khusanov pour compenser le potentiel départ de l’international slovaque Milan Skriniar.

Mais malheureusement, l’international ouzbek a été expulsé à la 57e minute de jeu et a laissé le RC Lens à 10 contre 11. Abdukodir Khusanov a été exclu suite à un tacle considéré comme dangereux sur Bradley Barcola. Averti en première période pour une intervention trop appuyée, l’Ouzbek a récidivé en seconde mi-temps, touchant le tibia de l’attaquant parisien avant de récupérer le ballon. Après consultation de la VAR, l’arbitre Willy Delajod a décidé d’expulser Khusanov, qui manquera donc la réception du FC Nantes.

Le PSG n’a pas encore abandonné cette cible. Le jeune joueur devra réussir à les séduire davantage lors des prochaines rencontres des Sang et Or. Cette saison, Abdukodir Khusanov a déjà fait 12 apparitions avec les Sang et Or. Après ses belles performances avec le RC Lens, la valeur marchande d’Abdukodir Khusanov a désormais explosé et atteint plus de 10 millions d’euros, selon L’Équipe. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur est évalué à environ 5 millions d’euros.