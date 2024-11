Mercato OM : La future destination de Paul Pogba se précise

En discussions avec la Juventus pour résilier son contrat, Paul Pogba est invité à se trouver un nouveau point de chute dès cet hiver. Cible du mercato OM, le milieu de terrain pourrait finalement prendre une autre direction.

Mercato OM : Paul Pogba vers un transfert en MLS

Le retour de Paul Pogba sur les terrains se précise. Condamné finalement à 18 mois de suspension par le TAS, le milieu de terrain français pourra reprendre la compétition dès mars prochain. Si l’ancien Mancunien exprime son impatience de retrouver le haut niveau, son avenir demeure flou. Et pour cause, la Juventus compte se séparer de lui au plus vite. Des négociations sont en cours pour rompre son contrat expirant en juin 2026.

Paul Pogba va ainsi être libéré de son bail si les deux parties parviennent à un accord. Son salaire élevé ne plaide pas en sa faveur. L’Olympique de Marseille est alors cité comme la destination favorite pour l’accueillir. Les échanges réguliers entre Mehdi Benatia, conseiller de l’OM, et Pogba nourrissent les espoirs des supporters marseillais. Cependant, c’est outre-Atlantique que la piste semble se dessiner.

L’Inter Miami, où évoluent déjà Lionel Messi et Luis Suarez, serait très intéressé par le profil de l’international français. Selon Goal, la présence de Paul Pogba aux États-Unis, où il possède une résidence, ainsi que sa proximité avec Jimmy Butler, joueur du Miami Heat, renforcent cette hypothèse. L’arrivée du Tricolore en Floride constituerait un coup de tonnerre sur le marché des transferts et permettrait à l’Inter Miami de renforcer encore un peu plus son effectif déjà très séduisant.

Le choix final de Paul Pogba s’annonce donc déterminant pour la suite de sa carrière. Entre l’appel du cœur marseillais et le rêve américain, le suspense reste entier.