Top : Paul Pogba, 76% de chances qu’il signe à l’OM au mercato hivernal !

Paul Pogba est déjà la bonne nouvelle du mercato hivernal de l’OM. Le milieu de terrain est au cœur des discussions autour entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin. Les chances pour le club Phocéen de réaliser ce gros coup sont déjà très importantes. Il y aurait 76% de chances que le milieu de terrain français rejoigne l’Olympique de Marseille cet hiver. Un scénario qui pourrait s’avérer décisif pour l’équipe de Pablo Longoria, qui voit en Pogba un renfort de poids.

76% de chances pour Pogba à l’OM : La Juventus prête à lâcher la star au mercato !

Après une suspension pour dopage, Paul Pogba, cible de l’OM pour le mercato d’hiver, est sur le point de faire son retour sur les terrains en mars prochain. Cependant, la situation de l’international français reste compliquée pour la Juventus Turin. Sous contrat avec le club italien jusqu’en 2026, Pogba coûte cher à la Juventus, surtout depuis que son image a été ternie par ce scandale. Avant cet épisode, il était valorisé à 100 millions d’euros, mais cette somme a chuté, ce qui rend une revente profitable difficile pour les Turinois.

Le salaire élevé de Paul Pogba représente désormais une charge importante pour la Juventus Turin. Cette situation ouvre la porte à un potentiel départ lors l’OM au tout prochain mercato. Les dirigeants turinois ne s’opposeraient pas à un transfert qui allégerait leur masse salariale, surtout si le club Phocéen propose une solution favorable et alléchante pour le joueur.

OM Mercato : Paul Pogba à Marseille, un rêve bientôt réalité ?

C’est ici que l’OM pourrait faire une belle opération. Pablo Longoria, toujours à la recherche de bons coups sur le marché, travaille sur une possible arrivée de Paul Pogba. Les discussions sont en cours pour que l’Olympique de Marseille puisse accueillir le milieu de terrain dès cet hiver, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si Pogba performe en Ligue 1, le mercato de l’OM serait alors une grande réussite.

Pour Pogba, jouer à l’Olympique de Marseille pourrait également signifier un retour aux sources. Le joueur parisien (il est né à Lagny-sur-Marne) n’a jamais caché son attachement au club Phocéen dont il se dit flatté par l’intérêt manifesté. Toutefois, le joueur reste discret puisqu’il reste sous contrat avec la Juventus Turin tout en laissant la porte ouverte. Transfermarkt, un site bien informé sur les transferts, estime les chances de voir Pogba à l’OM cet hiver à 76%. Un pourcentage qui alimente l’optimisme parmi les fans marseillais.

Si Paul Pogba brille à l’OM et montre qu’il peut encore évoluer au plus haut niveau, cela pourrait renforcer la volonté du club de le conserver. En revanche, si ses performances sont irrégulières, la Juventus Turin pourrait le récupérer. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille pourrait bientôt profiter de l’expérience et du talent de Paul Pogba, un transfert qui dynamiserait sans doute son milieu de terrain rejoint dernièrement par Adrien Rabiot, ancien joueur de la Juve.

Paul Pogba : Racket, séquestration et futur en question – Un procès crucial

Le procès tant attendu autour de l’affaire Paul Pogba se tiendra du 26 novembre au 3 décembre au Tribunal correctionnel de Paris. L’international français, actuellement joueur de la Juventus Turin, avait été victime d’une tentative de racket et de séquestration en mars 2022. Ce scandale a profondément marqué la carrière de Pogba, impactant également son image dans le monde du football et influençant indirectement les discussions liées au Mercato OM.

Au cœur de ce procès, six hommes seront jugés, dont le frère de Paul Pogba, Mathias, et plusieurs amis d’enfance du joueur. Cette semaine de procès permettra de faire la lumière sur les circonstances de cette affaire qui a suscité de nombreuses réactions. En parallèle, des spéculations sur l’avenir de Pogba au sein de la Juventus Turin et un potentiel transfert vers l’OM alimentent les débats.