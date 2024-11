Mercato Stade Rennais : Coup de froid sur la piste Rudi Garcia

Annoncé sur les tablettes du Stade Rennais pour remplacer Julien Stéphan, le technicien français Rudi Garcia pourrait ne pas poser ses valises au Roazhon Park. Daniel Riolo a démenti les rumeurs.

Mercato Stade Rennais : Rudi Garcia, futur entraîneur du SRFC ?

Le nom de Rudi Garcia est évoqué pour succéder à Julien Stéphan à la tête du Stade Rennais. En effet, Julien Stéphan est annoncé sur le départ après l’humiliation (4-0) subie par les Rouge et Noir face à l’AJ Auxerre lors de la 10e journée de Ligue 1. Cette nouvelle défaite fragilise davantage la situation de Julien Stéphan et il pourrait bientôt quitter le club.

Les critiques se multiplient à l’encontre du technicien breton, notamment sur sa gestion de l’effectif et ses choix tactiques. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du Stade Rennais se penchent d’ores et déjà sur l’avenir du coach breton. Le technicien français Rudi Garcia est pressenti pour prendre les rênes de l’équipe rennaise. Ce dernier est libre depuis son départ de Naples l’année dernière.

Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, et Rudi Garcia se connaissent très bien puisqu’ils avaient déjà collaboré ensemble à l’AS Rome. Daniel Riolo a fait le point sur ce dossier et a indiqué que cette piste semble s’éloigner. Le journaliste a expliqué que malgré les affinités entre le technicien français et Frédéric Massara, le directeur sportif du club, une arrivée de Rudi Garcia en Bretagne n’est pas à l’ordre du jour.

« Pourquoi on a autant parlé de Rudi Garcia ? Parce que Frédéric Massara et lui sont très proches et qu’ils ont bossé ensemble à l’AS Roma ? (…) Sauf extraordinaire, sauf situation de ouf parce qu’il n’y a personne qui veut venir, ça ne sera pas Rudi Garcia. C’est une information, oui », a déclaré Daniel Riolo.

Le suspense demeure quant à l’identité du futur entraîneur rennais. Autres potentiels candidats au poste d’entraîneur au Stade Rennais, il y a le Croate Igor Tudor et Patrick Vieira.