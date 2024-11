Mercato Stade Rennais : Wilfried Nancy, nouvelle piste pour remplacer Julien Stéphan ?

Le départ de Julien Stéphan se précise. Les dirigeants du club breton tentent un joli coup aux États-Unis pour le remplacer.

Stade Rennais : Wilfried Nancy, le profil idéal pour relancer le SRFC ?

Après la lourde défaite (4-0) face à l’AJ Auxerre lors de la 10e journée de Ligue 1, Julien Stéphan est sur le départ. Si la date officielle n’a pas encore filtré, il est fort probable que l’annonce soit faite dans les prochains jours, avant le match face à Toulouse.

Alors que les noms de Rudi Garcia, Habib Beye ou Sergio Conceição circulaient avec insistance, c’est du côté de la Major League Soccer que le Stade Rennais pourrait trouver son nouveau coach. En effet, Wilfried Nancy, champion en titre avec Columbus Crew, figure désormais parmi les favoris pour succéder à Julien Stéphan, selon les informations du site Ouest-France. Le technicien franco-canadien pourrait être la solution idéale pour relancer les Rennais. Wilfried Nancy est aussi sur les tablettes de l’AS Saint-Étienne pour succéder à Olivier Dall’Oglio.

Concernant Sergio Conceição, régulièrement cité dans les médias, la source indique que le Portugais n’a pas été contacté par les dirigeants rennais. Daniel Riolo a également démenti les rumeurs concernant l’arrivée de Rudi Garcia. Le journaliste a expliqué que malgré les affinités entre le technicien français et Frédéric Massara, le directeur sportif du club, une arrivée de Rudi Garcia en Bretagne n’est pas à l’ordre du jour.

« Pourquoi on a autant parlé de Rudi Garcia ? Parce que Frédéric Massara et lui sont très proches et qu’ils ont bossé ensemble à l’AS Roma ? (…) Sauf extraordinaire, sauf situation de ouf parce qu’il n’y a personne qui veut venir, ça ne sera pas Rudi Garcia. C’est une information, oui », a déclaré Daniel Riolo.