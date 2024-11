OGC Nice : Annoncé dans le viseur du Stade Rennais, Franck Haise répond cash !

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent concernant l’intérêt du Stade Rennais pour le technicien de l’OGC Nice, Franck Haise. Ce dernier a clairement indiqué qu’il n’a pas l’intention de quitter la Côte d’Azur en cours de saison pour rejoindre la Bretagne.

OGC Nice : Franck Haise dit non au Stade Rennais

Alors que l’avenir de Julien Stéphan semble de plus en plus incertain au Stade Rennais après la lourde défaite (4-0) face à l’AJ Auxerre, le nom de Franck Haise a été évoqué par la presse comme un potentiel successeur. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, avant le match contre Twente pour le compte de la quatrième journée de la phase régulière de la Ligue Europa, le technicien niçois a tenu à mettre les choses au clair.

Franck Haise se sent heureux à l’OGC Nice et un transfert au club breton n’est pas à l’ordre du jour. « Je suis arrivé il y a quatre mois. Laissez-moi tranquillement travailler. Je suis bien ici, je suis bien avec mes joueurs, même s’ils me donnent quelques cheveux blancs, on échange bien avec la direction. Laissez-moi travailler tranquillement », a répondu Franck Haise.

La direction du Stade Rennais explore plusieurs pistes pour trouver le successeur de Julien Stéphan. Les discussions évoluent entre les pensionnaires du Roazhon Park et Habib Beye. Si l’on en croit le quotidien Ouest-France, l’ancien entraîneur de Red Star devrait signer un contrat de huit mois avec les Rouge et Noir et redresser la barre.

Sergio Conceição, libre depuis son départ du FC Porto, figure parmi les candidats potentiels. Rudi Garcia, Patrick Vieira, et Igor Tudor sont également évoqués pour rejoindre le Stade Rennais.