FC Nantes : Une offre de 4 M€ sur la table de Kita !

Un indésirable du FC Nantes a la cote en Grèce pendant ce mercato estival. Trois cadors grecs mènent une rude bataille pour le recruter.

Mercato FC Nantes : Un cadre sur le départ du FCN cet été

Mostafa Mohamed et le FC Nantes pourraient sceller leur divorce pendant ce mercato estival. L’international égyptien ne semble plus être en odeur de sainteté à la Beaujoire à cause de ses performances de moins en moins performantes. La saison dernière, il a fait trembler les filets 6 fois en 32 matches.

Dès l’ouverture de ce mercato estival, des prétendants se positionnent pour le déloger de Nantes. Selon les informations de Sport24, le PAOK serait prêt à l’accueillir les bras ouverts cet été. Cette formation grecque a suivi le Pharaon tout au long de la saison. Le technicien du club, Răzvan Lucescu a donné son OK et insiste pour son arrivée en Grèce.

Les dirigeants grecs ont entamé des pourparlers avec le président du FC Nantes, Waldemar Kita et les deux clubs sont sur le point de trouver un accord. Les Grecs sont prêts à lâcher 4 millions d’euros pour recruter l’international égyptien. Le patron des Canaris étudie cette offre, mais il n’a pas encore tranché pour l’avenir de Mostafa Mohamed.

Le PAOK n’est pas le seul club qui se lance sur le crack égyptien. Le Panathinaïkos bouge aussi les lignes pour s’offrir le joueur. L’Olympiakos fait aussi des yeux doux à Mostafa Mohamed. Le Pharaon est évalué à 5 millions d’euros par Transfertmarkt.