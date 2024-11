Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré sur la sellette, un nouveau coach dans le viseur de Kita !

Le poste du technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, serait menacé en raison des mauvais résultats enregistrés depuis quelques journées en Ligue 1. Le président du club, Waldemar Kita, envisage un remplacement.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré sur un siège éjectable au FCN ?

Après sept matchs sans victoire en Ligue 1 (3 nuls et 4 défaites), le FC Nantes s’est embourbé dans une crise de résultats et pointe à la 14e place au classement avec seulement 10 points. L’entraîneur du club, Antoine Kombouaré, est désormais sous pression et devra trouver les armes nécessaires pour redresser la barre.

Lors de l’inauguration de la Tribune des légendes, le président Waldemar Kita a soutenu son coach, mais si les contre-performances persistent, la patience de Kita pourrait s’épuiser rapidement. Selon les informations de Livefoot, les dirigeants nantais se penchent d’ores et déjà sur l’avenir d’Antoine Kombouaré. Ils ne veulent pas vivre la même situation de la saison dernière où le FC Nantes a pu se maintenir pendant le sprint final.

Le FC Nantes envisagerait une solution en interne. Stéphane Ziani, actuel entraîneur de la réserve, très apprécié au sein du club, pourrait prendre les rênes de l’équipe professionnelle en cas de départ de Kombouaré. Il maîtrise bien le club et pourrait être celui qui va changer la situation. Le FC Nantes doit impérativement rebondir face au RC Lens lors de la 11e journée afin de retrouver confiance et continuer la montée vers le haut du classement.