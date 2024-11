FC Nantes : Coup dur pour Antoine Kombouaré avant le Havre AC !

Après la défaite face à l’OM le week-end dernier, le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, devra composer sans l’un de ses cadres pour la réception du Havre AC.

FC Nantes : Nicolas Pallois suspendu face au Havre AC

Le FC Nantes ne parvient pas à redresser la barre depuis quelques semaines. Battus par l’Olympique de Marseille (1-2) ce dimanche, les Canaris enchaînent les contre-performances. Mais la défaite n’est pas la seule mauvaise nouvelle. Nicolas Pallois, averti en fin de match pour contestation, a écopé d’un troisième carton jaune en l’espace de 10 matchs de Ligue 1, ce qui entraîne sa suspension automatique pour la rencontre à la Beaujoire face au Havre AC lors de la 12e journée de Ligue 1.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va confirmer ce mercredi 6 novembre 2024 cette suspension. Le défenseur central pourra disputer le match de la 11e journée face au RC Lens au stade Bollaert. Cette suspension tombe au plus mauvais moment pour Antoine Kombouaré, privé d’un de ses cadres défensifs.

Le FC Nantes traverse une période difficile depuis quelques semaines. Les Nantais n’ont plus remporté la moindre victoire lors des sept derniers matchs en championnat de France. Les hommes d’Antoine Kombouaré affichent un bilan de 3 matchs nuls et 4 défaites lors des sept dernières journées de Ligue 1 et pointent à la 14e place avec 10 points.