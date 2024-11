Racing Club de Lens : Coups durs pour le RC Lens avant l’OM !

Le RC Lens va devoir batailler pour venir à bout de l’Olympique de Marseille lors de la 12e journée de Ligue 1. Les Sang et Or seront privés de plusieurs pièces maîtresses.

RC Lens : Plusieurs forfaits avant le choc face à l’OM

Le RC Lens sera fortement handicapé pour affronter l’Olympique de Marseille lors de la 12e journée de Ligue 1 au stade Bollaert. Les Sang et Or devront composer sans leurs défenseurs titulaires, Abdukodir Khusanov et Jonathan Gradit, tous deux suspendus.

Abdukodir Khusanov a été expulsé à la 57e minute de jeu lors de la rencontre entre le RC Lens et le Paris SG suite à un tacle considéré comme dangereux sur Bradley Barcola. Averti en première période pour une intervention trop appuyée, le joueur lensois a récidivé en seconde mi-temps, touchant le tibia de l’attaquant parisien avant de récupérer le ballon.

Après consultation de la VAR, l’arbitre Willy Delajod a décidé de l’expulser. Il écope de deux matchs de suspension fermes et un avec sursis. Il manquera donc les matchs contre le FC Nantes pour le compte de la 11e journée et face à l’Olympique de Marseille lors de la 12e journée du championnat de France. Jonathan Gradit est, quant à lui, suspendu pour accumulation de carton jaune. De plus, l’entraîneur Will Still manquera également ce choc, sanctionné pour accumulation de cartons jaunes.

Le RC Lens enregistre deux défaites consécutives en Ligue 1 face au LOSC (2-0) et contre le PSG (1-0). Les hommes de Will Still pointent désormais à la 7e place avec 14 points. Ils doivent rebondir face au FC Nantes, un adversaire moins en forme samedi prochain avant de viser un bon résultat face à l’OM de Roberto De Zerbi.