RC Lens : Abdukodir Khusanov connaît sa sanction

Abdukodir Khusanov sait désormais à quoi s’en tenir après son expulsion face au PSG. Le défenseur central du RC Lens écope de plusieurs matchs de suspension après son tacle violent sur Achraf Hakimi.

Abdukodir Khusanov suspendu, coup dur pour le RC Lens

Le défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov, a été sanctionné de deux matchs de suspension ferme et un avec sursis pour son tacle dangereux sur Achraf Hakimi lors du match face au Paris Saint-Germain. Cette décision de la LFP prive le club artésien d’un élément important pour les prochaines rencontres.

Révélation de ce début de saison, le jeune Ouzbek avait été élu pépite du mois d’octobre en Ligue 1. Son expulsion face au PSG, bien que méritée au vu de la violence de son geste, vient freiner son ascension. Le RC Lens devra donc composer sans Abdukodir Khusanov pour les réceptions du FC Nantes et de l’Olympique de Marseille, deux matchs clés dans la course aux places européennes.

Cette suspension est un coup dur pour le RC Lens qui perd un défenseur central solide et prometteur. Will Still devra trouver une solution pour pallier l’absence de Khusanov et maintenir le bon niveau de son équipe. Kevin Danso et Przemysław Frankowski restent les options prioritaires disponibles pour les Sang et Or.