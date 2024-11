OM : Les aveux de Pol Lirola sur son calvaire à Marseille

Présent en conférence de presse, à la veille du match contre Auxerre, Pol Lirola a dévoilé les coulisses de ses dernières saisons à l’OM. Il revient sur sa période noire à l’Olympique de Marseille et explique comment il a su rebondir.

Pol Lirola se confie sans détour sur ses difficultés à l’OM

Prêté à plusieurs reprises depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en 2021, Pol Lirola semblait voué à quitter le club phocéen. Mais le destin en a décidé autrement. Le latéral droit espagnol, après une période de doute et de blessures, a su saisir la nouvelle chance qui s’offrait à lui avec l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM.

Le technicien italien, qui avait déjà révélé le talent de Pol Lirola à Sassuolo, a su insuffler un nouveau souffle au joueur. « Quand j’ai vu que De Zerbi allait arriver j’ai tout fait pour me battre et rester ici. Je me suis améliorer dans plusieurs aspects et j’espère continuer« , a confié le défenseur, visiblement ravi de retrouver son ancien mentor.

Sa renaissance sous les ordres de Roberto De Zerbi

Si « ces deux dernières années ont été compliquées » pour Pol Lirola, cette confiance retrouvée à l’OM s’est rapidement traduite sur le terrain. L’ancien joueur de Fiorentina, qui a travaillé d’arrache-pied durant l’intersaison, a réussi à convaincre Roberto De Zerbi de lui faire confiance. Il retrouve progressivement du temps de jeu et a été aligné face au FC Nantes (2-1), dimanche dernier.

Le retour en forme de Pol Lirola est une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Le joueur espagnol apporte de la stabilité à la défense et se montre de plus en plus à l’aise dans le jeu offensif. Son expérience et sa polyvalence sont des atouts précieux pour l’équipe de De Zerbi.

En attendant de retrouver un statut de titulaire indiscutable à l’OM, Pol Lirola et ses coéquipiers ont à cœur de s’imposer à domicile ce vendredi soir face à Auxerre. « On a envie de faire un gros match contre Auxerre pour rendre aux supporters ce qu’ils ont perdu face à Paris », a promis le défenseur espagnol.