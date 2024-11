OM : Roberto De Zerbi rétablit la vérité entre Elye Wahi et Neal Maupay

La concurrence fait rage entre Elye Wahi et Neal Maupay à l’OM. Mais l’entraîneur Roberto De Zerbi a apporté des précisions sur cette affaire.

Elye Wahi vs Neal Maupay : qui a les faveurs de l’entraîneur de l’OM ?

L’arrivée d’Elye Wahi à l’Olympique de Marseille, contre un chèque de 30 millions d’euros, avait suscité de grandes espérances. Considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, le jeune joueur français peine cependant à confirmer les attentes placées en lui. Ses statistiques, 2 buts en 8 matchs, sont en deçà des standards attendus pour un joueur de son calibre.

Ses difficultés à peser sur le jeu et à trouver le chemin des filets ont poussé l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, à miser sur Neal Maupay. L’expérience et l’efficacité de ce dernier semblent avoir séduit le technicien italien. L’ancien joueur de l’OGC Nice n a rapidement trouvé sa place dans le onze de départ et a marqué des points importants, notamment face au FC Nantes.

Face à cette montée en puissance de Neal Maupay, l’avenir d’Elye Wahi à Marseille semble incertain. Certains observateurs estiment même que l’attaquant franco-argentin apparaît désormais comme le profil plus adapté au jeu de l’OM et devrait s’imposer comme un titulaire indiscutable en attaque. Interrogé sur la concurrence entre les deux attaquants, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier la situation.

La mise au point de Roberto De Zerbi

S’il reconnaît les qualités de Neal Maupay, il ne remet pas en cause le potentiel d’Elye Wahi, qui reste le numéro 1 à ce poste. L’entraîneur marseillais estime que le jeune attaquant a besoin de temps pour s’adapter à son nouvel environnement et à son système de jeu. Il rappelle également l’importance pour un attaquant moderne de participer au pressing et de ne pas se limiter au seul rôle de buteur.

« Maupay est plus âgé et expérimenté, il est en forme mais je n’ai pas de doute sur Wahi qui a fait un bon match à Montpellier (…) La hiérarchie reste la même entre les deux. Je suis toujours amoureux de Wahi en tant que joueur, il faut qu’il arrive à bien s’intégrer », a confié l’entraîneur de l’OM en conférence de presse à la veille du match contre Auxerre.

Il espère que le jeune joueur pourra rapidement retrouver son niveau et justifier le gros montant déboursé pour son transfert. Son éclosion serait un atout majeur pour l’équipe et permettrait de renforcer l’attaque marseillaise.