LOSC : Lucas Chevalier, la grande surprise en Équipe de France

Auteur d’une saison exceptionnelle au LOSC, Lucas Chevalier franchit un nouveau cap en étant appelé en équipe de France. Une récompense méritée pour ce jeune talent.

Lucas Chevalier ravit de rejoindre de l’équipe de France

Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs sélectionnés pour les prochaines rencontres de la Ligue des Nations, où la France défiera Israël le 14 novembre et l’Italie le 17 novembre. Si l’absence de Kylian Mbappé pour cette double confrontation a suscité de nombreux commentaires, une autre nouvelle a retenu l’attention : la première convocation de Lucas Chevalier.

À 23 ans, le gardien du LOSC a brillé cette saison et s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans les buts depuis l’été 2022. « C’est une étape importante pour lui », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse, ajoutant que la progression constante du jeune gardien lillois justifie amplement cette sélection. Son ascension fulgurante est considérée comme une promesse pour l’avenir des Bleus, où il pourrait bien devenir le successeur de Mike Maignan et de Brice Samba.

Cet appel en équipe nationale a ravi le principal intéressé. Via un message publié sur les réseaux sociaux, Lucas Chevalier a exprimé sa fierté de rejoindre les Bleus pour la prochaine trêve internationale. « C’est une nouvelle étape dans ma carrière. Merci pour votre soutien. Nous allons défendre les couleurs du LOSC et désormais celles de la France », a-t-il déclaré. Après des performances remarquables en Ligue 1 et en Ligue des champions, Lucas Chevalier est prêt à saisir cette opportunité unique sur la scène internationale.