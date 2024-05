Équipe de France : AC Milan, Maignan à Clairefontaine dès mercredi

Sélectionné avec l’équipe de France pour disputer l’Euro, Mike Maignan était dans l’incertitude. Touché à un doigt, le gardien de l’équipe de France a manqué le dernier match de l’AC Milan hier, mais les dernières informations le concernant sont plutôt positives.

Plus de peur que de mal pour Mike Maignan

Selon L’Equipe et Le Parisien, Mike Maignan (28 ans) a obtenu le feu vert de l’AC Milan pour ne pas participer à la minitournée du club en Australie cette semaine. Touché à un doigt lors d’un entraînement jeudi, le gardien n’a pas pu disputer le dernier match de la saison contre la Salernitana (3-3), samedi. Et si sa blessure ne suscite aucune inquiétude, elle a différé son retour à la compétition. Il n’a plus joué depuis la défaite contre l’Inter Milan (1-2), le 22 avril dernier.

Après avoir repoussé son retour après une gêne aux ischion-jambiers, l’ancien Lillois a ainsi dû faire une croix sur la dernière journée en raison d’une blessure au doigt à l’entraînement, jeudi. Alors que les premières informations faisaient craindre le pire, les examens ont certes très vite été rassurants. Plus qu’une fracture, Mike Maignan souffre seulement d’une légère luxation.

Une bonne nouvelle pour l’équipe de France

Pour autant, des points de suture ont dû être posés selon L’Equipe et l’obligent à un protocole de soins durant une semaine. Ce nouveau coup du sort n’a pas que des inconvénients pour le Guyanais et les Bleus. Attendu pour être le gardien titulaire des Bleus à l’Euro, Mike Maignan sera quelque peu à court de rythme au moment de lancer la compétition. Mike Maignan rejoindra cependant Clairefontaine dès ce mercredi à l’instar de tous les autres Bleus.

Ses partenaires de l’AC Milan Théo Hernandez et Olivier Giroud effectueront le très long trajet en Australie pour cette rencontre à but marketing et commercial. Le rendez-vous programmé après une saison harassante et empiétant sur le début de préparation ne ravit pas du tout Didier Deschamps. Ils ne jouent pas, ils voyagent très loin », avait pesté le sélectionneur lors de l’annonce de la liste, le 16 mai dernier.