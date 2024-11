PSG : Un renfort offensif débarque après la trêve internationale !

Le PSG de Luis Enrique traverse une période sombre avec un manque d’efficacité de plus en plus inquiétant. La situation est encore plus alarmante après la défaite contre l’Atletico en Ligue des Champions. Pour mettre fin à ce calvaire, le club de la capitale attend son renfort offensif après la trêve internationale de novembre.

PSG : Gonçalo Ramos, la pièce manquante de l’attaque parisienne ?

Les difficultés offensives du PSG ont mis en lumière l’importance d’avoir un véritable numéro 9. Alors que les expérimentations avec des faux neuf n’ont pas donné les résultats escomptés, le retour imminent de Gonçalo Ramos pourrait changer la donne. Blessé depuis le début de la saison, l’attaquant portugais devrait effectuer son retour sur les terrains d’ici la fin du mois.

Selon Dominique Séverac, journaliste au Parisien, Ramos pourrait même faire ses débuts lors du match contre Toulouse le 22 novembre. « Le plan est le suivant : donner quelques minutes à Ramos lors de PSG – Toulouse le 22 novembre, attendre ses sensations le lendemain et voir s’il peut débuter le 26 à Munich. Beaucoup d’étapes à vérifier avant de trancher, donc. Paris n’a pas prévu de recruter un 9, sinon. Sauf blessure d’ici là », explique le journaliste.

Le retour de Gonçalo Ramos est attendu avec impatience par les supporters parisiens. Le Portugais, réputé pour son sens du but et sa capacité à fixer les défenses adverses, pourrait apporter un nouvel élan à l’attaque du PSG. « Le retour de Ramos, prévu après la trêve internationale, va changer des choses. Beaucoup, je ne sais pas mais il va changer des choses. Paris va jouer avec un vrai numéro 9 de métier donc s’adapter à ses appels – il y aura davantage de centres devant le but », ajoute Dominique Séverac.

Le PSG espère ainsi retrouver une efficacité offensive qui lui a fait défaut lors des derniers matchs. Le retour de Ramos pourrait être la clé pour relancer la machine parisienne et viser plus haut en Ligue des Champions.