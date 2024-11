RC Lens vs FC Nantes : Adrien Thomasson prévient le FCN !

Le milieu de terrain du RC Lens, Adrien Thomasson, lance un avertissement au FC Nantes avant la rencontre à Bollaert. Les Sang et Or attendent de pied ferme les Canaris.

Le RC Lens peut-il battre le FC Nantes ?

Après avoir subi deux défaites consécutives face à des adversaires de poids, le LOSC (2-0) puis le PSG (1-0), le RC Lens se retrouve dans une situation compliquée. Les Sang et Or accueilleront le FC Nantes samedi prochain au stade Bollaert, une rencontre qui s’annonce importante pour relancer la machine lensoise.

Un nouveau faux pas ce samedi risquerait d’enfoncer le RC Lens dans une spirale négative, car les Sang et Or vont affronter l’Olympique de Marseille lors de la 12e journée. Les Marseillais, armés d’un secteur offensif redoutable, pourraient profiter de toute faiblesse lensoise.

Le vestiaire du RC Lens se mobilise donc pour remporter la victoire à domicile avant la trêve internationale. Le milieu de terrain français, Adrien Thomasson, met en garde le FC Nantes avant cette rencontre.

« On reste sur trois matchs sans victoire à domicile. On sait très bien que Nantes, c’est un match qui arrive avant une trêve internationale. On va avoir à cœur de bien le négocier, et puis encore plus après deux défaites d’affilée. Donc, à nous de mettre les bons ingrédients. Dans des périodes comme ça, un peu plus creuses, il faut redoubler de concentration, en faire plus. », a-t-il déclaré.

Le RC Lens occupe la 7e place au classement avec 14 points en 10 journées tandis que le FC Nantes est 14e avec 10 points.