Mercato ASSE : Loïc Perrin déniche déjà un milieu en Ecosse !

Le mercato de l’ASSE promet d’être très mouvementé cet hiver. Le coordinateur sportif, Loïc Perrin, et son équipe seraient d’ailleurs aux trousses d’un milieu offensif évoluant en Ecosse.

Mercato ASSE : Loïc Perrin sur les traces de Yan Dhanda

En quête d’un nouveau souffle, l’AS Saint-Étienne pourrait bien bouleverser son effectif lors du prochain mercato hivernal. Les Verts, en difficulté en ce début de saison, souhaitent profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer leur effectif et ciblent notamment un profil offensif. C’est dans cette optique que le nom de Yan Dhanda est évoqué avec insistance.

Le milieu de terrain anglais de 25 ans, évoluant actuellement au Heart of Midlothian en Écosse, séduit par son talent et son potentiel. Malgré un temps de jeu irrégulier, il a su se distinguer par sa technique et son intelligence de jeu, attirant ainsi l’attention du coordinateur sportif, Loïc Perrin, et des recruteurs de l’ASSE, selon Les Républicains Sportifs.

Une forte concurrence se met en place

Formé à Liverpool, Yan Dhanda est apprécié pour sa vision du jeu et sa capacité à créer du danger. Son profil pourrait apporter un plus à l’attaque stéphanoise, en manque d’efficacité. Son coût, estimé à environ 1,5 million d’euros, est aussi jugé accessible pour les finances des Verts.

Cependant, l’ASSE devra faire face à une concurrence certaine, d’autres formations européennes étant également intéressées par le joueur. Le mercato hivernal s’annonce donc animé pour les Verts, qui espèrent boucler ce dossier rapidement afin de renforcer leur effectif et relancer leur saison.