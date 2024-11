Kita bloque la vente du FCN et mise gros pour l’avenir

Le mercato hivernal du FC Nantes (FCN) suscite déjà de nombreuses spéculations avec le dernier geste de Waldemar Kita, surtout avec les rumeurs de la vente du club. L’intérêt de la famille de Trent Alexander-Arnold pour le FCN a alimenté cette agitation, avec des informations laissant entendre qu’ils pourraient investir dans un club de Ligue 1. Cependant, ce qu’il en est réellement montre que le président Waldemar Kita reste inflexible quant à une vente.

FCN : Kita injecte 40M€ pour sécuriser l’avenir du club, ce qu’il en est vraiment

Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita a récemment déboursé une somme impressionnante, entre 35 et 40M€, pour pallier les difficultés financières du club. Ce geste fort vise non seulement à stabiliser le FCN, mais aussi à éviter un plan social, une décision qui a rassuré le personnel et les supporters. Bien que le mercato à venir soit habituellement l’occasion pour les clubs de réaliser des transferts de joueurs pour corriger les coups manqués, cette injection de capital pour assainir les finances du FC Nantes redonne de l’espoir aux fans.

Face aux rumeurs, Kita a démenti tout projet de vente du FC Nantes en affirmant n’avoir aucun lien avec l’entourage d’Alexander-Arnold. Pour lui, le FCN reste sous son contrôle, et ce nouvel investissement qui prépare le mercato prouve son engagement envers le club.