Christophe Pélissier avant OM – AJA : « L’équipe de Marseille est largement supérieure à nous »

En pleine confiance après avoir enchaîné trois matchs avec deux victoires et un nul en Ligue 1, l’AJ Auxerre s’apprête à affronter l’OM dans un duel important. À quelques heures du coup d’envoi, l’entraîneur Christophe Pélissier se montre prudent face aux Marseillais.

Christophe Pélissier sur ses gardes contre l’OM

Actuellement dixième au classement de la Ligue 1, l’AJ Auxerre n’est pas loin du top 6 et pourrait menacer les premières places du championnat. Forts d’une victoire éclatante 4-0 contre le Stade Rennais FC, les Auxerrois abordent leur déplacement au Vélodrome avec confiance. Cependant, la question reste de savoir s’ils pourront rivaliser avec l’Olympique de Marseille, un adversaire redoutable. En conférence de presse d’avant-match, Christophe Pélissier a salué les qualités du club marseillais et de ses supporters tout en restant méfiant. « On connaît l’ambiance survoltée du Vélodrome. C’est difficile de communiquer avec les joueurs sur le terrain, mais c’est un plaisir de jouer contre une telle équipe dans une ambiance pareille… Sans faire injure à nos joueurs, l’équipe de Marseille est largement supérieure », a-t-il déclaré.

Christophe Pélissier reste confiant

Cependant, cette déclaration ne traduit pas un manque de confiance envers ses joueurs. Bien au contraire, Christophe Pélissier les soutient pleinement et explique : « C’est une équipe très solide qui progresse. Nous venons de livrer trois matchs de qualité et savons ce qui nous a permis d’atteindre ce niveau. Si nous manquons de concentration, d’engagement, ou de rigueur, nous serons punis. Il faudra être à 110 % de nos capacités. » À noter que pour cette rencontre, l’AJ Auxerre sera privé de deux défenseurs clés : Jubal Jr et Sinaly Diomandé, suspendus après avoir cumulé trois cartons jaunes en moins de dix matchs.

Interrogé sur les solutions envisagées pour pallier ces absences importantes, Christophe Pélissier a précisé : « J’envisage un passage à une défense à quatre. Nous avons travaillé sur deux ou trois options cette semaine pour choisir la meilleure stratégie afin de contrer Marseille », a-t-il expliqué. Pour ce match, Aristide Zossou et Madiou Keita sont pressentis pour renforcer la défense de l’AJA ce vendredi.