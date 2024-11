La victoire éclatante de l’AJ Auxerre 4-0 contre le Stade Rennais ce dimanche a fait la joie de toute la ville, et particulièrement de Christophe Pélissier. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur français de 59 ans a exprimé sa satisfaction de voir son équipe triompher face aux Rennais.

« Les résultats valident tout ce travail. Ce que nous avons proposé aux joueurs après la défaite à Saint-Étienne a été accepté. Les qualités des joueurs ressortent, bravo à eux », a déclaré Christophe Pélissier pour féliciter ses joueurs. Il a profité de l’occasion pour analyser la performance de ses hommes, qui ont respecté ses consignes tactiques dans l’animation du jeu. « Nous sommes dans la continuité, nous progressons bien, et nous devenons de plus en plus efficaces, tant en transitions qu’en attaques placées. » Il a également souligné la solidité défensive de son équipe, qui a contribué aux nombreuses occasions créées. « Quand nous sommes bons défensivement, nous nous créons beaucoup d’opportunités. C’est la volonté d’un groupe entier d’être soudé. »

Christophe Pélissier après AJA 4-0 SRFC : « Les résultats valident tout ce travail » 3

Christophe Pélissier se réjouit pour Gaëtan Perrin et salue la présence des supporters

Cette victoire de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier la doit en partie à Gaëtan Perrin, auteur d’un doublé en première période. Interrogé sur la performance du joueur, le coach n’a pas caché son enthousiasme pour la progression de ce dernier. « Gaëtan symbolise l’évolution de l’équipe. Avec Junior, ils accomplissent un travail formidable pour le collectif. Mais, sur un match comme celui-ci, il est difficile de distinguer un joueur en particulier. » Pélissier a également tenu à saluer l’apport des supporters, venus en nombre au stade. « Je le répète, l’atmosphère dans le stade est très positive et cela galvanise les joueurs. On va demander à la LFP de jouer tous nos matchs à domicile, mais je doute que ce soit accepté », a-t-il conclu avec humour.