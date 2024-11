Mercato Stade Rennais : Samir Nasri à Rennes ? La vérité éclate !

Annoncé comme potentiel adjoint de Jorge Sampaoli au Stade Rennais, l’ancien international français Samir Nasri ne posera finalement pas ses valises en Bretagne. Le club breton a démenti les rumeurs ces dernières heures.

Mercato Stade Rennais : Samir Nasri ne rejoindra pas le staff de Rennes

Le nom de Samir Nasri circule avec insistance depuis quelques heures pour rejoindre le staff du Stade Rennais. Mais cette piste semble s’éloigner. Tout a commencé après le limogeage de Julien Stéphan et l’arrivée imminente de Jorge Sampaoli.

Le coach argentin devrait bientôt prendre les rênes de l’équipe rennaise et permettre aux Rouge et Noir de surfer sur la vague du succès. Les deux camps auraient trouvé un accord et Jorge Sampaoli va parapher un contrat au-delà de la saison 2024-2025.

Certains médias n’ont pas tardé à faire le rapprochement entre Jorge Sampaoli et Samir Nasri, qui ont déjà collaboré au Séville FC. L’ancien international français, séduit par le style de jeu de l’Argentin, a alors été évoqué comme un adjoint potentiel.

Cependant, selon les informations de L’Équipe, le club breton a catégoriquement démenti ces rumeurs. Si les liens entre Nasri et Sampaoli sont indéniables, il semblerait que le projet ne se concrétise pas pour le moment. L’ancien milieu de terrain devra patienter encore un peu avant de retrouver les bancs de touche. Quant au club breton, il continue de travailler en coulisses pour boucler l’arrivée de son nouvel entraîneur.