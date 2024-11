Aujourd’hui joueur au MC Alger, Andy Delort a marqué l’histoire du Montpellier HSC entre 2018 et 2021. Bien qu’il aurait pu prolonger son aventure avec le club héraultais, l’attaquant algérien a finalement quitté Montpellier pour rejoindre l’OGC Nice. Un transfert qui a laissé un goût amer à Laurent Nicollin, président du MHSC, qui a exprimé sa frustration lors d’une interview avec Daniel Riolo.

Le parcours d’Andy Delort avec le Montpellier HSC

Formé au SC Sète, Andy Delort a parcouru de nombreux clubs en France. Passé par l’AC Ajaccio, le Nîmes Olympique, le FC Metz et le Toulouse FC, il rejoint Montpellier HSC en prêt le 24 juillet 2018, avant que le club ne lève l’option d’achat pour un transfert définitif. Bien que Delort ait connu des incidents en dehors des terrains, notamment une condamnation à deux mois de prison avec sursis et une amende de 18 000 euros pour outrage et menace envers des policiers, il a su gagner la confiance des dirigeants montpelliérains. Son talent et son investissement lui ont valu l’estime de Laurent Nicollin, qui le considérait comme une pièce maîtresse de l’attaque du MHSC.

Montpellier HSC : Laurent Nicollin a « mal vécu » le départ d’Andy Delort 3

La déception de Laurent Nicollin face au départ d’Andy Delort

En août 2021, Andy Delort quitte finalement Montpellier pour Nice, une décision mal acceptée par les dirigeants et les supporters. Dans une interview avec Daniel Riolo, Laurent Nicollin n’a pas caché sa déception : « J’ai très mal vécu le départ d’Andy Delort », confie-t-il. « J’aurais préféré qu’à la reprise, il vienne me voir. Tout peut se discuter, mais il a mal géré le timing. Je le lui ai dit. C’était quelqu’un d’important pour le club, un leader. Humainement, je m’entendais bien avec lui. J’ai été déçu, même si pas surpris. Dans ce milieu, il faut se méfier ; si quelqu’un peut te trahir, il le fera », conclut-il.

Malgré ce départ difficile, Delort aurait envisagé un retour au MHSC, mais cela n’a pas abouti. Le joueur, originaire de Sète, a quitté Montpellier après avoir disputé 106 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 47 buts et délivrant 21 passes décisives.